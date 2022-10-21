ua ru
Пт, 21 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уоллес отказался бороться за пост премьера Британии и поддержит Джонсона

Новина українською →
Лондон, Пятница 21 октября 2022 15:51
Уоллес отказался бороться за пост премьера Британии и поддержит Джонсона Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отказался бороться за пост премьер-министра, но дал понять, что поддержит кандидатуру Бориса Джонсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, он не будет выдвигать свою кандидатуру.

"Что касается меня, я чувствую, что могу принести максимальную пользу в обеспечении безопасности людей в обороне, будучи министром обороны. Это работа, которую я делал, и это работа, которую я намерен продолжать делать. Поэтому я не собираюсь баллотироваться на пост премьер-министра", - отметил Уоллес.

Он также подчеркнул, что на данный момент склоняется к поддержке Бориса Джонсона. Отметим, Уоллес стал вторым действующим министром, который высказался за возвращение бывшего лидера Консервативной партии.

Напомним, на сегодня в гонке за премьерское кресло обозначились два лидера - это Джонсон и бывший министр финансов в его кабинете Риши Сунак. Кандидаты пытаются заручиться поддержкой максимального числа консерваторов.

Накануне РБК-Украина писало, как на этот раз пройдет процедура выборов главы британского правительства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Борис Джонсон
NEWS
"Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей
"Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет