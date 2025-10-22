RU

Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

СМИ лгут? У Путина заявили, что подготовка к саммиту с Трампом продолжается

Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев утверждает, что подготовка встречи лидеров РФ и США якобы продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

По его утверждению, СМИ якобы искажают информацию, что встречи не будет.

"СМИ искажают комментарии о "ближайшем будущем", чтобы подорвать перспективы предстоящего саммита. Подготовка продолжается", - написал он.

Новость дополняется...

