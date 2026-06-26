Минобороны объявило закупку масштабной партии 155-мм снарядов для сил обороны

Агенція оборонних закупівель ДОТ оголошує конкурентний тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності для Сил оборони.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Михаила Федорова.
Агентство оборонных закупок ДОТ объявляет новый конкурентный тендер на закупку 155 мм артиллерийских выстрелов увеличенной дальности.
К участию приглашаются все производители и поставщики, продукция которых отвечает определенным требованиям. По соображениям безопасности процедура будет проходить в закрытой среде.
По словам Федорова, новый тендер – продолжение системной реформы оборонных закупок. Цель – постепенно переводить все категории закупок на конкурентные процедуры, чтобы минимизировать коррупционные риски и эффективнее расходовать бюджетные средства.
Первый конкурентный тендер по такому подходу стал рекордным по объему закупки дальнобойных 155-мм снарядов.
Соревнования поставщиков сэкономили более 16% ожидаемой стоимости - и позволили направить эти средства на дополнительные десятки тысяч выстрелов для фронта.
Напомним, с 1 января 2026 года все закупки для армии осуществляет единственное Агентство оборонных закупок ДОТ.
В марте Минобороны изменило порядок закупок: для БПЛА, НРК и боеприпасов ввели механизм диверсификации, контракты распределяются между несколькими поставщиками во избежание зависимости от одного производителя.
В апреле НАТО впервые согласовало масштабную финансовую и экспертную поддержку реформы Агентства.