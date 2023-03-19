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ISW: Пригожин просит ВС РФ сохранить силы, пугая контрнаступлением ВСУ в апреле

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Воскресенье 19 марта 2023 03:53
ISW: Пригожин просит ВС РФ сохранить силы, пугая контрнаступлением ВСУ в апреле Фото: Евгений Пригожин (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин анонсировал масштабное контрнаступление Сил обороны Украины уже в апреле, призывая сохранить военные силы РФ, и тем самым оправдывая неспособность достичь целей в Бахмуте.

К таким выводами пришли эксперты Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По мнению аналитиков, Пригожин может пытаться создать информационные условия, чтобы объяснить кульминацию деятельности "вагнеровцев" вокруг Бахмута.

В интервью, опубликованном изданием бизнесмена "РИА ФАН" 17 марта, он утверждал, что ВСУ готовятся к контрнаступлению по пяти отдельным направлениям: в районе Кременной, Бахмута, в сторону Донецка, в Запорожской области, а также якобы в российской Белгородской области.

Пригожин заявил, что украинские силы начнут эти операции, начиная с середины апреля, и призвал российские войска подготовиться к этим контрнаступлениям, сохранив боеприпасы и технику.

Основатель ЧВК "Вагнера" описал украинские силы как обладающие достаточной боевой мощью, чтобы начать массированное контрнаступление на всем театре военных действий, чтобы оправдать неспособность "вагнеровцев" завершить охват или окружение Бахмута, говорится в публикации.

Пригожин заявил, что ВСУ готовятся нанести контрудар по флангам "Вагнера" в районе Бахмута и что его наемники готовятся к этим контратакам.

ISW ранее оценила, что боевики "Вагнера", вероятно, проводят "авантюристические атаки" на населенные пункты, которые легче захватить к северу и северо-западу от Бахмута, поскольку их способность добиваться тактических успехов в самом Бахмуте уменьшается, и Пригожин, вероятно, пытается представить эти действия как охрану флангов в рамках подготовки к наступлению.

Пригожин также заявил, что в Бахмуте дислоцировано не менее 19 тысяч человек личного состава войск ВСУ, что, вероятно, является попыткой оправдать отсутствие прогресса "Вагнера" в городе, пишут эксперты.

Также рассказ Пригожина можно расценивать как признание, что общее российское наступление в Украине приближается к кульминации, учитывая его призыв в ВС РФ сохранить ресурсы для контрнаступлений ВСУ.

Пригожин, возможно, "предсказал" украинское контрнаступление по пяти направлениям, чтобы усилить актуальность его призывов к российским силам сохранить боеприпасы и оборудование, а также из опасений, что повсеместная нехватка боеприпасов и оборудования ограничивает способность "вагнеровцев" и ВС РФ вести наступательные операции в Украине, идет речь в отчете экспертов.

Описание Пригожиным неизбежных украинских контрнаступлений также подразумевает, что, по его мнению, войска РФ скоро уступят инициативу Украине и будут вынуждены перейти к обороне, а не продолжать застопорившиеся или безуспешные наступления в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки или Угледара.

Ключевые выводы

  • В ночь с 17 на 18 марта российские войска атаковали Украину 16 беспилотниками Shahed-136.
  • Президент РФ Владимир Путин продолжил подавление антивоенного инакомыслия и незаконного присвоения военного имущества в России.
  • Российские региональные власти могут разорвать свои связи с Пригожиным.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Кремль не отказался от своих максималистских целей в Украине.
  • Би-би-си и российское оппозиционное новостное агентство "Медиазона" подсчитали, что российские силы потеряли не менее 35 000 человек в общей сложности и 157 000 человек в общей сложности.
  • Войска РФ провели ограниченные наземные атаки на линии Купянск - Святово - Кременная.
  • Российские войска продолжали наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях, а также на окраинах Донецка.
  • Российские силы продолжают возводить оборонительные укрепления вдоль наземных коммуникаций в оккупированном Крыму и вблизи него.
  • Российские власти и группа "Вагнера" продолжают вкладывать значительные ресурсы в усилия по вовлечению молодежи в военные действия и подготовке их морально и физически к военной службе.
  • Российские оккупационные "власти" продолжают усилия по русификации украинцев на оккупированных территориях.

Ранее сообщалось, что российская группа "Вагнера" планирует набрать около 30 тысяч новых наемников к середине мая. Вместо заключенных теперь принимают свободных граждан.

Добавим, перед тем аналитики ISW отметили, что в Кремле воспринимают критические высказывания Пригожина в адрес Минобороны РФ из-за военной кампании в Украине как угрозы режиму Путина.

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