ISW: Пригожин просит ВС РФ сохранить силы, пугая контрнаступлением ВСУ в апреле

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин анонсировал масштабное контрнаступление Сил обороны Украины уже в апреле, призывая сохранить военные силы РФ, и тем самым оправдывая неспособность достичь целей в Бахмуте.

К таким выводами пришли эксперты Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

По мнению аналитиков, Пригожин может пытаться создать информационные условия, чтобы объяснить кульминацию деятельности "вагнеровцев" вокруг Бахмута.

В интервью, опубликованном изданием бизнесмена "РИА ФАН" 17 марта, он утверждал, что ВСУ готовятся к контрнаступлению по пяти отдельным направлениям: в районе Кременной, Бахмута, в сторону Донецка, в Запорожской области, а также якобы в российской Белгородской области.

Пригожин заявил, что украинские силы начнут эти операции, начиная с середины апреля, и призвал российские войска подготовиться к этим контрнаступлениям, сохранив боеприпасы и технику.

Основатель ЧВК "Вагнера" описал украинские силы как обладающие достаточной боевой мощью, чтобы начать массированное контрнаступление на всем театре военных действий, чтобы оправдать неспособность "вагнеровцев" завершить охват или окружение Бахмута, говорится в публикации.

Пригожин заявил, что ВСУ готовятся нанести контрудар по флангам "Вагнера" в районе Бахмута и что его наемники готовятся к этим контратакам.

ISW ранее оценила, что боевики "Вагнера", вероятно, проводят "авантюристические атаки" на населенные пункты, которые легче захватить к северу и северо-западу от Бахмута, поскольку их способность добиваться тактических успехов в самом Бахмуте уменьшается, и Пригожин, вероятно, пытается представить эти действия как охрану флангов в рамках подготовки к наступлению.

Пригожин также заявил, что в Бахмуте дислоцировано не менее 19 тысяч человек личного состава войск ВСУ, что, вероятно, является попыткой оправдать отсутствие прогресса "Вагнера" в городе, пишут эксперты.

Также рассказ Пригожина можно расценивать как признание, что общее российское наступление в Украине приближается к кульминации, учитывая его призыв в ВС РФ сохранить ресурсы для контрнаступлений ВСУ.

Пригожин, возможно, "предсказал" украинское контрнаступление по пяти направлениям, чтобы усилить актуальность его призывов к российским силам сохранить боеприпасы и оборудование, а также из опасений, что повсеместная нехватка боеприпасов и оборудования ограничивает способность "вагнеровцев" и ВС РФ вести наступательные операции в Украине, идет речь в отчете экспертов.

Описание Пригожиным неизбежных украинских контрнаступлений также подразумевает, что, по его мнению, войска РФ скоро уступят инициативу Украине и будут вынуждены перейти к обороне, а не продолжать застопорившиеся или безуспешные наступления в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки или Угледара.

Ключевые выводы