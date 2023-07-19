Испугался ареста? Путин все-таки не поедет на саммит БРИКС

"По взаимному согласию президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите, но Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", - говорится в сообщении.

Саммит БРИКС

В конце августа в Южной Африке пройдет саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).

Визит Путина на саммит до сих пор был под вопросом, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за военное преступление незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий в Россию.

Согласно законодательству, ЮАР должна арестовать Путина в случае приезда. При этом недавно страна обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход и изменять законодательство.

Недавно сообщалось, что Путин приедет на саммит БРИКС в Южную Африку, но позже того же дня президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил диктатору отправить на саммит вместо себя главу МИД. Тогда Москва отклонила такую просьбу.

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