ЮАР уже не хочет визита Путина на саммит БРИКС, предлагает отправить Лаврова

Президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил российскому диктатору Владимиру Путину отправить на саммит БРИКС вместо себя министра иностранных дел Сергея Лаврова. Однако в России отклонили такую просьбу.

Об этом заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mail & Guardian .

"Президент обсуждал с президентом Путиным и посоветовал, чтобы он делегировал, желательно своего министра иностранных дел. Россиян это не устраивает, они хотят, чтобы вся их делегация приехала во главе с ним. Эти дискуссии продолжаются", - сказал Машатиле.

По его словам, Индия и Бразилия отвергли вариант переноса саммита в Китай, в то время как против предложения провести мероприятие виртуально выступили все четыре страны.

"Мы понимаем, что связаны Римским уставом, но мы не можем кого-то пригласить, а затем арестовать. Вы можете понять нашу дилемму. Мы были бы счастливы, если бы он (Путин, - ред.) не приехал", - подчеркнул вице-президент ЮАР.

Саммит БРИКС

Напомним, в конце августа в Южной Африке пройдет саммит глав стран БРИКС. Визит российского диктатора Путина до сих пор был под вопросом, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за депортацию украинских детей.

Согласно законодательству Южно-Африканская Республика должна арестовать Путина в случае приезда. ЮАР обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход и изменять законодательство.

Однако сегодня стало известно, что российский диктатор приедет на саммит БРИКС в Южную Африку. Власти ЮАР уверяют, что саммит пройдет в офлайн-режиме.