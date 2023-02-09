Разведка Японии предположила, что Китай начал оказывать военную помощь РФ, - СМИ
В японской разведке предположили, что Китай мог приступить к поставкам военной помощи России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское издание Nikkei Asia.
"Похоже, Китай потихоньку начал оказывать военную поддержку России", - рассказал представитель разведки изданию.
Однако в Японии не сообщили, какую военную помощь Китай оказывает России. Другие страны не сообщали, что Китай мог приступить к поставкам военной помощи РФ.
В материале добавили, что неполноценность армии РФ вызывает беспокойство в Индии. Эта страна получает огромное количество военной техники и другого вооружения конкретно в России.
Согласно сообщению Bloomberg, государства-члены "Большой семерки" обсуждают введение санкций в отношении компаний в Китае, Иране и Северной Корее, поставляющих России военную технику.
Китай всегда требовал от своих фирм строгого соблюдения внутренних законов и правил, заявил представитель министерства торговли, отвечая на вопрос, экспортировал ли Китай в Россию навигационное оборудование, технологии помех и детали для истребителей.
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