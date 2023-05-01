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Испугались подлодок? КНДР попыталась раскритиковать договор США и Южной Кореи

Фото: USS North Dakota (wikipedia.org)
Автор: Максим Шушко

Северная Корея раскритиковала недавнее соглашение между США и Южной Кореей о размещении американских подлодок в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В КНДР считают, что соглашение между США и Южной Кореей является эскалацией ситуации в регионе и "границей ядерной войны". Государственное информационное агентство Северной Кореи заявило, что в договоре предполагается готовность союзников принять "наиболее враждебные и агрессивные действия" против Северной Кореи.

"Это гегемоническая зловещая цель, преследуемая США, - превратить всю Южную Корею в свой крупнейший форпост ядерной войны на Дальнем Востоке и эффективно использовать его для достижения своей стратегии доминирования в мире", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Юн Сук Йоль провели саммит, в ходе которого Байден пообещал предоставить Сеулу больше информации о его ядерном планировании по любому конфликту с Северной Кореей, поскольку растет обеспокоенность ядерными программами Пхеньяна.

Впервые за 40 лет Соединенные Штаты Америки разместят свои атомные подлодки в Южной Корее, чтобы сдержать возможную агрессию КНДР.

Байден заявил, что возможная атака КНДР на его страну с применением ядерного оружия привела бы к уничтожению режима Ким Чен Ина.

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Соединенные Штаты АмерикиКНДРЮжная Корея