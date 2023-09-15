ua en ru
Пт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Испугались информационных каналов? В России могут заблокировать WhatsApp

Россия, Пятница 15 сентября 2023 03:22
UA EN RU
Испугались информационных каналов? В России могут заблокировать WhatsApp Фото: в России могут заблокировать WhatsApp (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Депутаты российской Госдумы обеспокоены новой функцией WhatsApp. Они предлагают заблокировать приложение на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Госдумы РФ по информационной политике Александра Хинштейна в Telegram.

Депутаты верхней и нижней палат российского парламента резко отреагировали на обновление, выпущенное компанией Meta для своего приложения WhatsApp. А именно, о функции, которая добавляет возможность создавать информационные каналы по аналогу Telegram.

"Если What's App действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным - пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки", - заявил Хинштейн.

Председатель комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Бондарев также заявил, что появление каналов приведет к тому, что WhatsApp якобы превратится в средство информационной войны и "источник возникновения фейков" о российском вторжении в Украину.

Новая функция What's App и отношение РФ к компании Meta

Мессенджер WhatsApp получил дополнительные функции в более чем 150 странах. Пользователи могут создавать свои каналы, на которые можно подписываться прямо в приложении по аналогу Telegram.

Стоит отметить, что компания Meta, владельцем WhatsApp с весны 2022 года считается "экстремистской" организацией на территории Российской Федерации. С этого времени социальные сети Facebook и Instagram в России запрещены. На мессенджер WhatsApp это мероприятие не распространяется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
WhatsApp Государственная дума РФ
NEWS
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ