ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Facebook та Instagram остаточно заборонили в Росії

Новость на русском →
Москва, Понеділок 21 березня 2022 16:12
Facebook та Instagram остаточно заборонили в Росії Фото: російський суд заборонив Facebook і Instagram (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Тверський районний суд Москви задовольнив позов російської прокуратури про визнання американської компанії Meta "екстремістською". Таким чином, на російській території заборонені соціальні мережі Facebook і Instagram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазону".

Серед претензій до Meta називалися публікації в 2016 році фото Адольфа Гітлера в Instagram, ігнорування вимог про видалення закликів до "масових заворушень" напередодні виборів, а 11 березня компанія тимчасово знімала заборону на заклику до насильства щодо громадян Росії.

Згідно з рішенням суду, позов щодо Meta задоволено. Рішення про блокування Facebook та Instagram вступає в силу негайно, на месенджер WhatsApp цей захід не поширюється.

Нагадаємо, на території Росії почали блокувати Instagram ще 13 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Facebook Instagram
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Росіяни своїх здають: що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Росіяни своїх здають: що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України