Facebook та Instagram остаточно заборонили в Росії

Тверський районний суд Москви задовольнив позов російської прокуратури про визнання американської компанії Meta "екстремістською". Таким чином, на російській території заборонені соціальні мережі Facebook і Instagram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазону" .

Серед претензій до Meta називалися публікації в 2016 році фото Адольфа Гітлера в Instagram, ігнорування вимог про видалення закликів до "масових заворушень" напередодні виборів, а 11 березня компанія тимчасово знімала заборону на заклику до насильства щодо громадян Росії.

Згідно з рішенням суду, позов щодо Meta задоволено. Рішення про блокування Facebook та Instagram вступає в силу негайно, на месенджер WhatsApp цей захід не поширюється.