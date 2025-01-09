Злоумышленники создают фейковые профили для обмана семей военнопленных: новая схема
В Украине участились случаи мошенничества, направленные на членов семей военнопленных и пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.
Злоумышленники создают фейковые аккаунты в соцсетях, представляясь освобожденными военнопленными или военнослужащими, которые якобы имеют информацию о пропавших.
Как действуют мошенники
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Фейковые аккаунты: В соцсетях злоумышленники создают профили, выдавая себя за освобожденных военных. Они обещают предоставить информацию о тех, кого якобы "видели" или "знают". После этого требуют деньги за услуги или на поддержку несуществующих "поисковых групп".
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Тематические Telegram-каналы: В мессенджерах мошенники организовывают группы, куда приглашают родственников военнопленных. В этих каналах выманивают персональные данные, которые могут быть использованы для дальнейшего мошенничества.
Куда обращаться
В случае подозрения на мошенничество сообщайте об этом в правоохранительные органы и избегайте любых контактов с мошенниками. Надежными источниками информации являются официальные структуры, которые занимаются вопросами военнопленных и пропавших без вести.
Напомним, что украинцы каждый день страдают от телефонных мошенников. Чтобы не попасть на крючок аферистов всегда проверяйте информацию и никому не сообщайте свои персональные данные.