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Телефонные мошенники. Как не попасть на крючок аферистов

Украина, Четверг 05 декабря 2024 17:18
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Телефонные мошенники. Как не попасть на крючок аферистов Фото: Телефонные мошенники могут украсть ваши данные (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Украинцы каждый день страдают от телефонных мошенников. Чтобы не попасть на крючок аферистов, всегда проверяйте информацию и никому не сообщайте свои персональные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Патрульной полиции Запорожской области.

Самыми популярными схемами, к которым прибегают мошенники, являются смс-сообщения и звонки от работников банка или полиции.

Кроме того, телефонные аферисты могут "украсть" вашу sim-карту. Поскольку с доступом к ней можно украсть деньги с кредитных карт. Помимо этого, они могут попросить отправить код подтверждения или ввести специальную комбинацию на телефоне.

Мошенники также могут позвонить вам и бросить трубку. Таким образом они хотят проверить, существует ли данный номер телефона. Кроме того, часто от телефонных мошенников страдают пожилые люди. Мошенники звонят им и рассказывают, что "их родственник в беде". Таким образом они могут выманить у них деньги.

Как не попасть в ловушку аферистов

Чтобы не попасть на крючок телефонных мошенников, соблюдайте простые правила:

  • Не воспринимайте слишком серьезно то, что вам говорят по телефону;
  • Не совершайте никаких поспешных действий, как бы вас ни торопили;
  • Проверяйте любую информацию, поступающую вам в мессенджеры;
  • Никому и никогда не сообщайте свои персональные данные по телефону.

Однако, если вы или ваши близкие все же стали жертвой мошенников - звоните по номеру 102.

Ранее мы писали, как владельцы iPhone стали жертвами массового взлома. Мошенники используют новую схему для взлома Apple ID: жертве посылается фальшивое письмо от Apple с предупреждением о предстоящей блокировке аккаунта. В нем содержится ошибочная ссылка, которая ведет на поддельный сайт, где пользователи вводят свои данные, теряя доступ к аккаунту или даже к телефону.

Читайте также, украинцев предупредили о новой мошеннической "схеме", с которой можно встретиться в популярном среди многих пользователей мессенджере - WhatsApp.

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