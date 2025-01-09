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Зловмисники створюють фейкові профілі для обману родин військовополонених: нова схема

Україна, Четвер 09 січня 2025 11:55
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Зловмисники створюють фейкові профілі для обману родин військовополонених: нова схема Фото: Як шахраї обманюють родини військовополонених (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні почастішали випадки шахрайства, спрямовані на членів родин військовополонених та зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена України Дмитра Лубінця.

Зловмисники створюють фейкові акаунти в соцмережах, представляючись звільненими військовополоненими або військовослужбовцями, які нібито мають інформацію про зниклих.

Як діють шахраї

  • Фейкові акаунти: У соцмережах зловмисники створюють профілі, видаючи себе за звільнених військових. Вони обіцяють надати інформацію про тих, кого нібито "бачили" або "знають". Після цього вимагають гроші за послуги або на підтримку неіснуючих "пошукових груп".

  • Тематичні Telegram-канали: У месенджерах шахраї організовують групи, куди запрошують родичів військовополонених. У цих каналах виманюють персональні дані, які можуть бути використані для подальшого шахрайства.

Куди звертатися

У разі підозри на шахрайство повідомляйте про це правоохоронні органи та уникайте будь-яких контактів із шахраями. Надійними джерелами інформації є офіційні структури, які займаються питаннями військовополонених та зниклих безвісти.

Нагадаємо, що українці кожен день потерпають від телефонних шахраїв. Щоб не потрапити на гачок аферистів завжди перевіряйте інформацію і нікому не повідомляйте свої персональні дані.

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