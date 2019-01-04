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Обвинуваченому у вбивстві чоловіка на Печерську в Києві оголосили підозру

Новини » Надзвичайні події    04.01.2019 - 10:36
Обвинуваченому у вбивстві чоловіка на Печерську в Києві оголосили підозру
Фото: місце події (kyiv.gp.gov.ua)

Його звинувачують в умисному вбивстві

Оголошено про підозру зловмиснику, який вночі 2 січня під час вуличного конфлікту смертельно травмував чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури міста Києва у Facebook

Як зазначається, зловмиснику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

До суду готується клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія сталася на вулиці Саперне поле на Печерську.
Підозрюваний, який вигулював собак, вступив у словесну перепалку із перехожими чоловіками і під час цього конфлікту вдарив одного з опонентів у щелепу. Від отриманої травми останній помер на місці.

Підозрюваний у скоєнні злочину втік з місця події зник і увечері 3 січня разом із адвокатом з’явився у Печерське управління поліції. Затриманим виявився 36-річний киянин, кандидат у майстри спорту з боксу та кікбоксингу.

Раніше у поліції повідомляли, що убитий у Києві чоловік виявився співробітником Державної служби охорони.

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