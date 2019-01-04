Обвиняемому в убийстве мужчины на Печерске в Киеве сообщили о подозрении

Фото: место происшествия (kyiv.gp.gov.ua)

Его обвиняют в умышленном убийстве

Объявлено о подозрении злоумышленнику, который ночью 2 января во время уличного конфликта смертельно травмировал мужчину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры города Киева. Facebook.

Как отмечается, злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

В суд готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, происшествие произошло на улице Саперное поле на Печерске.

Подозреваемый, который выгуливал собак, вступил в словесную перепалку с прохожими мужчинами и во время этого конфликта ударил одного из оппонентов в челюсть. От полученной травмы последний скончался на месте.

Подозреваемый в совершении преступления скрылся с места происшествия скрылся и вечером 3 января вместе с адвокатом пришел в Печерское управление полиции. Задержанным оказался 36-летний киевлянин, кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу.

Ранее в полиции сообщали, что убитый в Киеве мужчина оказался сотрудником Государственной службы охраны.