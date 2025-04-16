Злотый снова подорожал к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после резкого снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 17 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,8992 гривен за 1 злотый (+0,0149 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 10,85 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Официальный курс на 17 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,2152 гривен за 1 доллар (+0,0399 грн).

Официальный курс евро составит 46,8205 гривен за 1 евро (+0,2101 грн).