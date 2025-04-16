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Злотий знову подорожчав до гривні

Україна, Середа 16 квітня 2025 15:52
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Злотий знову подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після різкого зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,8992 гривень за 1 злотий (+0,0149 грн).
Злотий знову подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,85 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Офіційний курс на 17 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2152 гривень за 1 долар (+0,0399 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,8205 гривень за 1 євро (+0,2101 грн).

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