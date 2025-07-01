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Доллар подорожал, евро подсочил до нового максимума

Украина, Вторник 01 июля 2025 15:55
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Доллар подорожал, евро подсочил до нового максимума Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро в четвертый раз подряд обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 2 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8191 гривен за 1 доллар (+0,0403 грн).
Доллар подорожал, евро подсочил до нового максимума

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 49,4093 гривен за 1 евро (+0,4237 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 1 июля - 48,9856.
Доллар подорожал, евро подсочил до нового максимума

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 41,85-41,88 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар подорожал, евро подсочил до нового максимума

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос до 42 гривен, курс евро вырос до 49,65 гривен.

Курс евро-доллар

Евро вырос доллару на 0,25% и до 1,181 - самого высокого уровня с конца 2021 года. Единая валюта выросла на 13,8% в период с января по июнь, что стало самым сильным показателем за первое полугодие.

Как отметил глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко, ослабление доллара относительно евро объясняется опасениями последствий политики администрации президента США Дональда Трампа для американской экономики.

По его словам, в целом хаотичная непредсказуемая политика новой американской администрации нанесла серьезный репутационный удар по акциям и облигациям США, как одним из самых безопасных рыночных активов. И это также негативно отразилось на американском долларе.

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