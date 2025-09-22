Злотый резко подорожал к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал вслед за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 23 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,442 гривен за 1 злотый (+0,0830 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс вырос на 10 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд.
Официальный курс на 23 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3811 гривен за 1 доллар (+0,1309 грн).
Официальный курс евро составит 48,7304 гривен за 1 евро (+0,3089 грн).