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Злотый резко подешевел после исторического максимума

Украина, Пятница 04 апреля 2025 15:57
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Злотый резко подешевел после исторического максимума Фото: курс злотого упал на 22 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после исторического максимума накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,7023 гривен за 1 злотый (-0,2274 грн).
Злотый резко подешевел после исторического максимума

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 10,80 гривен. Курс упал на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с середины октября 2024 года.

Официальный курс на 7 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,1941 гривен за 1 доллар (-0,1485 грн).

Ниже курс был только 14 октября прошлого года - 41,1891 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 45,5524 гривен за 1 евро (-0,3007 грн).

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