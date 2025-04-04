Злотый резко подешевел после исторического максимума

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после исторического максимума накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 7 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,7023 гривен за 1 злотый (-0,2274 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 10,80 гривен. Курс упал на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с середины октября 2024 года.

Официальный курс на 7 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,1941 гривен за 1 доллар (-0,1485 грн).

Ниже курс был только 14 октября прошлого года - 41,1891 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 45,5524 гривен за 1 евро (-0,3007 грн).