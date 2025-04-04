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НБУ обвалил курс доллара до минимума за полгода

Украина, Пятница 04 апреля 2025 15:44
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НБУ обвалил курс доллара до минимума за полгода Фото: курс доллара упал на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с середины октября 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,1941 гривен за 1 доллар (-0,1485 грн).

Ниже курс был только 14 октября прошлого года - 41,1891 грн/доллар.
НБУ обвалил курс доллара до минимума за полгода

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,5524 гривен за 1 евро (-0,3007 грн).
НБУ обвалил курс доллара до минимума за полгода

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 16 копеек до 41,15-41,18 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ обвалил курс доллара до минимума за полгода

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,40 гривен.

Прогноз курса

Новые пошлины США вызывают опасения мирового кризиса. Однако, как отметил в комментарии РБК-Украина Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, вряд ли мировые торговые войны будут иметь больший негативный эффект для Украины, чем полномасштабная война, которая длится с 2022 года.

"Если же говорить о непосредственном влиянии тарифов на курс доллара к гривне, то мы пока не видим в этом угроз. Национальная валюта реагирует на ситуацию традиционно, сейчас происходят сезонные колебания, - сказал он.

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