Злотый подорожал до рекордного уровня к гривне

Официальный курс на 25 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,3950 гривен за 1 злотый (+0,1643 грн).

Предыдущий исторический максим был зафиксирован 23 июня - 11,3027.



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс вырос на 20 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.