Злотий подорожчав до рекордного рівня до гривні

Офіційний курс на 25 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3950 гривень за 1 злотий (+0,1643 грн).

Попередній історичний максим було зафіксовано 23 червня - 11,3027.



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс зріс на 20 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.