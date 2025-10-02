RU

Злотый подорожал к гривне

Фото: курс злотого вырос на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3926 гривен за 1 злотый (+0,0284 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подрожал после падения до минимума с начала сентября.

Официальный курс на 2 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2215 гривен за 1 доллар (+0,0795 грн).

Официальный курс евро составит 48,3734 гривен за 1 евро (+0,0706 грн).

Национальный банк УкраиныПольша