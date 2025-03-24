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Доллар перешел к росту

Украина, Понедельник 24 марта 2025 15:30
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Доллар перешел к росту Фото: курс доллара вырос на 12 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения два дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 25 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,6446 гривен за 1 доллар (+0,1169 грн).
Доллар перешел к росту

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,0886 гривен за 1 евро (+0,1079 грн).
Доллар перешел к росту

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 41,64-41,67 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар перешел к росту

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,80 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на этой неделе колебания официального курса доллара будут оставаться незначительными.

По его прогнозу, коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-42 грн/доллар и 44,5-45,5 грн/евро (на межбанке) и 41,4-42 грн/доллар и 44,5-45,5 грн/евро (на наличном рынке).

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