ua en ru
Пн, 24 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Злотый подорожал к гривне

Украина, Понедельник 24 марта 2025 15:44
UA EN RU
Злотый подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос на 7 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после трех дней снижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 25 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,7885 гривен за 1 злотый (+0,0744 грн).

Злотый подорожал к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 10,80 гривен. Курс не изменился

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения два дня подряд.

Официальный курс на 25 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,6446 гривен за 1 доллар (+0,1169 грн).

Официальный курс евро составит 45,0886 гривен за 1 евро (+0,1079 грн).

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Польша
NEWS
США и РФ начали новую встречу в Саудовской Аравии: что известно
США и РФ начали новую встречу в Саудовской Аравии: что известно
DAILY
Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян