Злотый дорожает к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 10 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,6057 гривен за 1 злотый (+0,0680 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,50 гривен и продают по 10,70 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала на 50 копеек.

Официальный курс на 10 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,2751 гривен за 1 доллар (+0,1011 грн).

Официальный курс евро составит 45,5471 гривен за 1 евро (+0,5213 грн).