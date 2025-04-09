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Злотый дорожает к гривне

Украина, Среда 09 апреля 2025 16:37
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Злотый дорожает к гривне Фото: курс злотого вырос на 7 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,6057 гривен за 1 злотый (+0,0680 грн).
Злотый дорожает к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,50 гривен и продают по 10,70 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала на 50 копеек.

Официальный курс на 10 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,2751 гривен за 1 доллар (+0,1011 грн).

Официальный курс евро составит 45,5471 гривен за 1 евро (+0,5213 грн).

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