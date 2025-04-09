ua en ru
Ср, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Злотий дорожчає до гривні

Україна, Середа 09 квітня 2025 16:37
UA EN RU
Злотий дорожчає до гривні Фото: курс злотого зріс на 7 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 10 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,6057 гривень за 1 злотий (+0,0680 грн).
Злотий дорожчає до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,50 гривень і продають по 10,70 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала на 50 копійок.

Офіційний курс на 10 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2751 гривень за 1 долар (+0,1011 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,5471 гривень за 1 євро (+0,5213 грн).

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Польща
NEWS
Українські військові дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3
Українські військові дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3
DAILY
Трамп штовхає світ у кризу? Чому страх торгової війни обвалює фондові ринки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Трамп штовхає світ у кризу? Чому страх торгової війни обвалює фондові ринки