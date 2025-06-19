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Злотый дешевеет к гривне третий день подряд

Украина, Четверг 19 июня 2025 15:47
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Злотый дешевеет к гривне третий день подряд Фото: курс злотого упал на 2 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет третий день подряд после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,1895 гривен за 1 злотый (-0,0165 грн).
Злотый дешевеет к гривне третий день подряд

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 11,00 гривен и продают по 11,30 гривен. Курс не изменился

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 20 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6854 гривен за 1 доллар (+0,0561 грн).

Официальный курс евро составит 47,859 гривен за 1 евро (-0,0438 грн).

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