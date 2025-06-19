Доллар замедлил рост, евро подешевел

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6854 гривен за 1 доллар (+0,0561 грн).

bank.gov.ua Официальный курс евро составит 47,859 гривен за 1 евро (-0,0438 грн).

bank.gov.ua На межбанке сегодня курс упала на 2 копейки до 41,66-41,69 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 41,85 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,30 гривен.