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Доллар замедлил рост, евро подешевел

Украина, Четверг 19 июня 2025 15:34
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Доллар замедлил рост, евро подешевел Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6854 гривен за 1 доллар (+0,0561 грн).
Доллар замедлил рост, евро подешевел

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,859 гривен за 1 евро (-0,0438 грн).
Доллар замедлил рост, евро подешевел

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упала на 2 копейки до 41,66-41,69 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар замедлил рост, евро подешевел

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 41,85 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,30 гривен.

Курс доллар-евро

Как заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, доллар остается главной резервной валютой в мире и вряд ли ситуация изменится быстро.

По ее словам, сейчас доля евро в резервах центральных банков мира составляет примерно 20%, а доллара - 58%.

Лагард изложила три предпосылки для того, чтобы евро стал главной резервной валютой. Первый - геополитические, вторые - экономические, третьи правовые.

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