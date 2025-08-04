Взлом "Князя Пожарского": Украина могла вскрыть уязвимости флота атомных субмарин РФ
Украинская разведка узнала секретные данные о новейшей атомной подлодке России "Князь Пожарский". Такая информация раскрыть уязвимости и других подлодок страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Как отмечает издание, "Князь Пожарский" - это наиболее современный российский стратегический подводный ракетоносец класса "Борей-А". Он базируется в Гаджиево Мурманской области и входит в состав Северного флота РФ. Такая подлодка - ключевой элемент ядерной триады России.
По данным The Times, в результате взлома украинская разведка могла узнать об уязвимостях не только этой субмарины, но и всего флота подлодок класса "Борей", который играет стратегическую роль для России в Арктике.
Журналисты обращают внимание, что за последние десять лет Россия значительно усилила свое военное и экономическое присутствие в Арктике. Этот регион представляет стратегическую ценность благодаря богатым, но пока малоразработанным природным ресурсам, а также новым морским путям.
В частности, российские стратегические подводные лодки регулярно проводят патрулирование подо льдом в арктическом регионе, демонстрируя военную мощь. Одновременно продолжается активное освоение природных ресурсов - нефти, газа и минерального сырья.
Северный флот, в ведении которого находятся подлодки проекта "Борей", систематически проводит учения в условиях Арктики, включая плавание подо льдом.
"Князь Пожарский"
"Князь Пожарский" относится к атомным подводным лодкам проекта 955А класса "Борей-А" и считается одной из самых передовых единиц в составе российской ядерной триады. Ее отличают высокая малозаметность, хорошая маневренность и значительный ударный потенциал.
На борту субмарины размещены 16 пусковых установок для ракет Р-30 "Булава", каждая из которых может нести до десяти ядерных боезарядов.
В воскресенье, 3 августа, стало известно, что Главное управление разведки Минобороны Украины получило секретные данные о новой атомной подлодке россиян.