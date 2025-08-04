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Злом "Князя Пожарського": Україна могла розкрити вразливості флоту атомних субмарин РФ

Понеділок 04 серпня 2025 16:01
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Злом "Князя Пожарського": Україна могла розкрити вразливості флоту атомних субмарин РФ Ілюстративне фото: Україна отримала секретні дані про підводний човен "Князь Пожарський" (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Українська розвідка дізналася секретні дані про новітній атомний підводний човен Росії "Князь Пожарський". Така інформація може розкрити вразливості й інших підводних човнів країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Як зазначає видання, "Князь Пожарський" - це найсучасніший російський стратегічний підводний ракетоносець класу "Борей-А". Він базується в Гаджиєво Мурманської області і входить до складу Північного флоту РФ. Такий підводний човен - ключовий елемент ядерної тріади Росії.

За даними The Times, внаслідок злому українська розвідка могла дізнатися про вразливості не тільки цієї субмарини, а й усього флоту підводних човнів класу "Борей", який відіграє стратегічну роль для Росії в Арктиці.

Журналісти звертають увагу, що за останні десять років Росія значно посилила свою військову та економічну присутність в Арктиці. Цей регіон становить стратегічну цінність завдяки багатим, але поки що малорозробленим природним ресурсам, а також новим морським шляхам.

Зокрема, російські стратегічні підводні човни регулярно проводять патрулювання під льодом в арктичному регіоні, демонструючи військову міць. Одночасно триває активне освоєння природних ресурсів - нафти, газу та мінеральної сировини.

Північний флот, у віданні якого перебувають підводні човни проєкту "Борей", систематично проводить навчання в умовах Арктики, включно з плаванням під льодом.

"Князь Пожарський"

"Князь Пожарський" належить до атомних підводних човнів проєкту 955А класу "Борей-А" і вважається однією з найбільш передових одиниць у складі російської ядерної тріади. Її відрізняють висока малопомітність, хороша маневреність і значний ударний потенціал.

На борту субмарини розміщено 16 пускових установок для ракет Р-30 "Булава", кожна з яких може нести до десяти ядерних боєзарядів.

У неділю, 3 серпня, стало відомо, що Головне управління розвідки Міноборони України отримало секретні дані про новий атомний підводний човен росіян.

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