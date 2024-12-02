Преступную группу обязали выплатить 4,5 млн гривен за подделку сигарет Philip Morris: решение суда

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Philip Morris.

Речь идет о более чем 800 000 сигаретах, в том числе табачных изделиях под торговой маркой Marlboro, принадлежащей компании Philip Morris Brands Sarl.

Суд постановил наложить штраф в размере около 4,5 млн грн, которые будут направлены в государственный бюджет, запретил нарушителям в будущем заниматься перевозкой подакцизных товаров, а также обязал конфисковать арестованное имущество, включая использовавшиеся в противоправной деятельности полуприцепы и уничтожить всю контрафактную табачную продукцию (свыше 800 000 сигарет), полиграфическое оборудование и материалы для изготовления упаковки.

Напомним, в феврале 2024 года на границе Украины с Румынией таможенники совместно с ДБР задержали газовозы, оформленные как пустые. После проверки в цистернах обнаружили 335 ящиков с поддельными сигаретами Marlboro. Это впервые правоохранителям удалось разоблачить системный канал контрабанды в ЕС подделок именно мирового бренда. Дело стало резонансным и привлекло внимание международных партнеров и послов G7.

По данным исследовательского агентства "Кантар-Украина", в июле 2024 года он составил 14,6%, снизившись с исторического максимума более чем на 25%, зафиксированного в октябре 2023 года. Убытки госбюджета от этого оцениваются на уровне 20 млрд гривен в год.