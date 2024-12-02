Злочинну групу зобов’язали виплатити 4,5 млн гривень за підробку сигарет Philip Morris: рішення суду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Philip Morris.

Йдеться про понад 800 000 сигарет, зокрема тютюнові вироби під торговельною маркою Marlboro, що належить компанії Philip Morris Brands Sarl.

Суд постановив накласти штраф у розмірі близько 4,5 млн грн, які будуть спрямовані до державного бюджету, заборонив порушникам у майбутньому займатися перевезенням підакцизних товарів, а також зобов’язав конфіскувати арештоване майно, включно з напівпричепами, які використовувалися в протиправній діяльності, і знищити усю контрафактну тютюнову продукцію (понад 800 000 сигарет), поліграфічне обладнання та матеріали для виготовлення упакування.

Нагадаємо, у лютому 2024 року на кордоні України з Румунією митники спільно з ДБР затримали газовози, які були оформлені, як порожні. Після перевірки у цистернах знайшли 335 ящиків із підробленими цигарками Marlboro. Це вперше правоохоронцям вдалося викрити системний канал контрабанди в ЄС підробок саме світового бренду. Справа стала резонансною і привернула увагу міжнародних партнерів і послів G7.

За даними дослідницької агенції "Кантар-Україна", у липні 2024 року він становив 14,6%, знизившись з історичного максимуму у понад 25%, зафіксованого у жовтні 2023 року. Втрати держбюджету від цього оцінюються на рівні 20 млрд гривень на рік.