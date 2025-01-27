RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Преступления РФ против Украины напоминают действия нацистов во время Холокоста, - заявление спецслужб

Иллюстративное фото: россияне создали в Украине пыточные (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Нацисты во времена Второй мировой совершали на территории Украины ужасные преступления. Спустя десятилетия действия россиян напоминают нацистские зверства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

В штабе напомнили, что жертвами нацистской идеологии стали миллионы евреев, ромов, представителей других национальностей, политических оппонентов и "нежелательных элементов".

В частности, на украинской территории были оборудованы места массовых расстрелов и концлагеря. 

"Сегодня, спустя восемь десятилетий, история снова напоминает о своей цикличности: в ХХІ веке мы становимся свидетелями военных преступлений, которые Россия совершает против украинцев, повторяя многие черты гитлеровского рейха", - подчеркнули в Координационном штабе. 

Там отметили, что война, которую начала Россия, несет с собой насилие, разрушение и обесценивание человеческой жизни. Мир снова сталкивается с идеологией, оправдывающей геноцид и отрицающей право на существование целых народов.

"Современные действия российского режима против украинцев — депортация детей, массовые убийства, застенки и расстрелы пленных, уничтожение целого культурного пласта - слишком сильно напоминают нацистские преступления, от которых человечество, казалось, должно сделать выводы", - добавили в штабе. 

В Координационном штабе обратили внимание, что память о Холокосте должна стать для всего мира не только напоминанием, но и предостережением - нужно сделать все возможное, чтобы подобные действия никогда не повторились. Это предусматривает активные действия против человеконенавистнического режима в Москве.

Координационный штаб

Стоит заметить, что в Координационный штаб входят представители Минобороны, Службы безопасности, Главного управления разведки Минобороны, Нацгвардии, ВСУ, Службы внешней разведки и не только. 

Возглавляет Координационный штаб начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. 

К слову, ранее историк Анатолий Подольский рассказал в интервью РБК-Украина, что диктатура Иосифа Сталина также ответственна за Холокост, поскольку она замалчивала преступления нацистов против евреев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХолокостВторая мировая войнаВойна в Украине