Злочини РФ проти України нагадують дії нацистів під час Голокосту, - заява спецслужб

Нацисти за часів Другої світової здійснювали на території України жахливі злочини. Через десятиліття дії росіян нагадують нацистські звірства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.
У штабі нагадали, що жертвами нацистської ідеології стали мільйони євреїв, ромів, представників інших національностей, політичних опонентів і "небажаних елементів".
Зокрема, на українській території було облаштовано місця масових розстрілів і концтабори.
"Сьогодні, через вісім десятиліть, історія знову нагадує про свою циклічність: у ХХІ столітті ми стаємо свідками воєнних злочинів, які Росія чинить проти українців, повторюючи багато рис гітлерівського рейху", - наголосили в Координаційному штабі.
Там наголосили, що війна, яку розпочала Росія, несе із собою насильство, руйнування та знецінення людського життя. Світ знову стикається з ідеологією, що виправдовує геноцид і заперечує право на існування цілих народів.
"Сучасні дії російського режиму проти українців - депортація дітей, масові вбивства, катівні та розстріли полонених, знищення цілого культурного шару - надто сильно нагадують нацистські злочини, від яких людство, здавалося б, мало б дійти висновків", - додали в штабі.
У Координаційному штабі звернули увагу, що пам'ять про Голокост має стати для всього світу не тільки нагадуванням, а й застереженням - потрібно зробити все можливе, щоб подібні дії ніколи не повторилися. Це передбачає активні дії проти людиноненависницького режиму в Москві.
Варто зауважити, що до Координаційного штабу входять представники Міноборони, Служби безпеки, Головного управління розвідки Міноборони, Нацгвардії, ЗСУ, Служби зовнішньої розвідки і не тільки.
Очолює Координаційний штаб начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
До речі, раніше історик Анатолій Подольський розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що диктатура Йосипа Сталіна також відповідальна за Голокост, оскільки вона замовчувала злочини нацистів проти євреїв.
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