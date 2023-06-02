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Президент Эстонии о военных преступлениях: верхушка России должна оказаться за решеткой

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Пятница 02 июня 2023 16:10
Президент Эстонии о военных преступлениях: верхушка России должна оказаться за решеткой Фото: президент Эстонии Алан Карис (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Преступления против человечества, геноцид, военные преступления в Украине никогда не могут остаться без наказания. Именно поэтому место верхушки России за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Эстонии Алана Кариса.

"Итак, я не хочу жить в мире, где надо вести диалог с детоубийцами. С теми, кто бомбит больницы, детские сады, школы. Их место за решеткой", - говорится в заявлении.

По его словам, преступление должно получить достойное наказание. Преступления против человечества, геноцид, военные преступления никогда не могут остаться без наказания.

"И мы должны начать от самой верхушки. Международное сообщество поддерживает создание Международного специального трибунала для того, чтобы правосудие возобладало", - сказал Карис.

Специальный трибунал по агрессии России

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявлял, что в группу, работающую над созданием специального трибунала для России, уже входят 36 стран.

Сейчас Украина рассчитывает на единство всех членов группы по формату работы такого трибунала. При этом ведутся дискуссии, которые являются "непростым процессом". Также ожидается и рассмотрение соответствующей резолюции в Генассамблее ООН.

"Чтобы трибунал вынес первые приговоры или сформировал определенные списки, его нужно образовать. И ту модель, которую выбирает Украина для себя, она как толчок к этому рассматривает голосование за резолюцию Генассамблеи ООН", - сказал Жовква.

Напомним, что, по словам генерального прокурора Латвии Юриса Стуканса, спецтрибунал для России "можно создать уже завтра", но для этого нужно желание.

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