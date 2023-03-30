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"Злая шутка": глава МИД выступил против председательства России в Совбезе ООН

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел Украины выступают против председательства России в Совбезе ООН с апреля. Поскольку после этого мир не может быть безопасен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы МИД Дмитрия Кулебы.

"Председательство России в Совбезе ООН 1 апреля - злая шутка. Россия узурпировала свое место; она ведет колониальную войну; ее лидер является военным преступником, разыскиваемым МКС за похищение детей. Мир не может быть безопасным местом с Россией в Совбезе ООН", - написал он.

Что произошло

Напомним, что с 1 апреля Россия может начать председательствовать в Совбезе ООН. Это означает, что в течение месяца российские представители будут вправе модерировать работу организации и представлять ее в других структурах ООН.

Как сообщалось ранее, Украина проводит консультации с постоянными членами Совбеза, чтобы не допустить председательство России.

Отметим, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица также резко отреагировал на возможность председательства РФ . Он отметил, что в таком случае "это будет самым печальным днем в истории ООН, если справедливость не победит".

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