"Злая шутка": глава МИД выступил против председательства России в Совбезе ООН

"Председательство России в Совбезе ООН 1 апреля - злая шутка. Россия узурпировала свое место; она ведет колониальную войну; ее лидер является военным преступником, разыскиваемым МКС за похищение детей. Мир не может быть безопасным местом с Россией в Совбезе ООН", - написал он.

Что произошло

Напомним, что с 1 апреля Россия может начать председательствовать в Совбезе ООН. Это означает, что в течение месяца российские представители будут вправе модерировать работу организации и представлять ее в других структурах ООН.

Как сообщалось ранее, Украина проводит консультации с постоянными членами Совбеза, чтобы не допустить председательство России.

Отметим, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица также резко отреагировал на возможность председательства РФ . Он отметил, что в таком случае "это будет самым печальным днем в истории ООН, если справедливость не победит".

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