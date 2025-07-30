Ливень накрыл Киев: улицы под водой, машины тонут (видео)

Киев в среду, 30 июля накрыл сильный ливень. В результате непогоды в столице местами затопило улицы, движение транспорта затруднено.

Что известно о последствиях непогоды в Киеве - в материале РБК-Украина ниже.

Непогода в Киеве: что известно о последствиях

По городу прокатился мощный ливень, который за считанные часы привел к подтоплениям на улицах и тротуарах города в некоторых районах.

В частности, возле торгово-развлекательного центра Respublika Park образовался настоящий гейзер. Очевидцы поделились кадрами в сети. Залило улицы также в Оболонском районе. Ушли под воду местами улицы Вацлава Гавела и Елены Телиги.

Затопление фиксируют также возле футбольного стадиона "Локомотив" в Соломенском районе.

В соцсетях пользователи публикуют видео, где машины буквально "плывут".

Так, улицу Стеценко в Киеве серьезно подтопило - она буквально превратилась в реку. Из-за высокого уровня воды спасатели эвакуировали машину, которая застряла после проезда по затопленному участку.

Из-за затопления улиц общественный транспорт курсирует с отклонением графика.

В частности, речь идет о рейсах троллейбусов № 4, 5, 7, 8, 9К, 12, 17, 18, 17, 19, 22к, 23, 27, 29, 30, 31, 42, 50к.

В общем, движение транспорта затруднено по улицам:

Александра Махова;

Стеценко;

Борщаговской;

Святошинской;

Петра Радченко;

Дегтяревской;

Дорогожицкой;

Автозаводской.

В КГГА обращают внимание, что в течение двух последних дней за короткий промежуток времени в столице выпало большое количество осадков.

"Это гораздо больше, чем обычно в этот период, и больше пропускной способности системы дождевой канализации", - отметили в КГГА.

К ликвидации последствий ливней привлечены 36 бригад гидрослужб, 55 единиц спецтехники и оборудования: мотопомпы, гидромониторы, передвижные насосные станции и т.д.

Из-за интенсивности дождя на ряде локаций возможны временные скопления воды на поверхности проезжей части, что может затруднять движение транспорта. Однако движение на большинстве улиц остается открытым.

Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

Сколько продлится непогода в столице

Отметим, что на сегодня синоптики прогнозировали в Киеве ливни и грозы. До конца суток объявлен I уровень опасности - желтый.

Также синоптики прогнозируют в столице облачность с прояснениями, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19 градусов, днем 21-23.

Что делать во время непогоды

Во время грозы избегайте пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветви, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).