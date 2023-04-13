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"Слитые" документы содержат согласие Китая поставлять оружие России, - WP

Фото: глава КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

В секретных документах США, которые недавно были обнародованы в сети, якобы содержится информация о том, что Китай согласился предоставить летальную помощь России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В издании пишут, что данные, которые внесли в секретные документы, якобы основаны на перехвате американцами сообщения Службы внешней разведки РФ.

В этом сообщении СВР утверждает, что Центральная военный совет Китая "одобрил поэтапное предоставления оружия России" и пожелал, чтобы эта информация осталась в секрете, добавляют в WP. Военное оборудование хотели замаскировать под гражданские товары.

По информации журналистов, документ, в котором содержалась такая информация, имел гриф "совершенно секретно" и был озаглавлен "Пекин докладывает, что одобряет поставку летальной помощи России".

Один из неназванных высокопоставленных американских чиновников администрации президента США в комментарии WP заявил, что Китай пока не передавал России оружие.

"Но мы по-прежнему обеспокоены и продолжаем внимательно следить за ситуацией", - добавил он.

Такую оценку журналистам подтвердил другой чиновник из Минобороны США.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что Китай заверил, что не будет предоставлять России оружие.

При этом президент США Джо Байден 24 марта заявлял, что его страна не фиксировала поставки летальной помощи из Китая в Россию.

В то же время в СМИ в прошлом месяце появлялась информация, что китайские компании передали России штурмовые винтовки и другое оборудование, которое могут использовать в военных целях.

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