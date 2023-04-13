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"Злиті" документи містять згоду Китаю постачати зброю Росії, - WP

Фото: глава КНР Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

У секретних документах США, які нещодавно були оприлюднені в мережі, нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну допомогу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

У виданні пишуть, що дані, які внесли в секретні документи, нібито ґрунтуються на перехопленні американцями повідомлення Служби зовнішньої розвідки РФ.

У цьому повідомленні СЗР стверджує, що Центральна військова рада Китаю "схвалила поетапне надання зброї Росії" і побажала, щоб ця інформація залишилася в секреті, додають у WP. Військове обладнання хотіли замаскувати під цивільні товари.

За інформацією журналістів, документ, у якому містилася така інформація, мав гриф "цілком таємно" і був озаглавлений "Пекін повідомляє, що схвалює постачання летальної допомоги Росії".

Один з неназваних високопоставлених американських чиновників адміністрації президента США у коментарі WP заявив, що Китай поки не передавав Росії зброю.

"Але ми, як і раніше, стурбовані і продовжуємо уважно стежити за ситуацією", - додав він.

Таку оцінку журналістам підтвердив інший чиновник з Міноборони США.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що Китай запевнив, що не надаватиме Росії зброю.

При цьому президент США Джо Байден 24 березня заявляв, що його країна не фіксувала постачання летальної допомоги з Китаю до Росії.

У той же час у ЗМІ минулого місяця з'явилася інформація, що китайські компанії передали Росії штурмові гвинтівки та інше обладнання, яке можуть використовувати у військових цілях.

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