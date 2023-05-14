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В США взломали данные 237 тысяч государственных служащих

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Воскресенье 14 мая 2023 04:58
В США взломали данные 237 тысяч государственных служащих Фото: в США произошла утечка данных 237 000 госслужащих (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Личная информация 237 тысяч нынешних и бывших служащих федерального правительства была раскрыта в результате утечки данных в Департаменте транспорта США (USDOT).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что злом затронул систему обработки транзитных льгот TRANServe, которые возмещают государственным служащим некоторые расходы на проезд. Непонятно, была ли какая-либо личная информация использована в преступных целях.

Издание сообщает, что нарушение не повлияло на системы безопасности транспортировки. Кто может нести ответственность за злом, не сообщается. Департамент расследует инцидент и заморозил доступ к системе льгот на проезд.

Ранее мы сообщали, неизвестный хакер сломав сотни криптокошельков, которые контролировали ФСБ и разведка Российской Федерации и передал средства на ВСУ.

Напомним, хакеры сломали трансляцию экспертной конференции России и Ирана и пригрозили ее участникам, что за ними "придет СБУ".

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