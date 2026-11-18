Спецназовцы ГУР осенью 2026 года устроили в Каховском лесу засаду на оккупантов, пытавшихся продвинуться к Запорожью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

Бойцы батальона "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР во время проведения разведки местности обнаружили в чаще Каховского леса тайник российских оккупантов.

Россияне использовали этот маршрут для инфильтрации в населенные пункты вблизи Запорожья.

"В тайнике остались вещи захватчиков, однако самих захватчиков поблизости не было. Поэтому военные разведчики решили не спешить: обустроили засаду и остались ждать непрошеных гостей", - говорится в заявлении.

Спецназовцы ГУР показали на видео, чем закончилась попытка российских окупантов продвинуться к Запорожью:

Напомним, недавно спецназовцы подразделения Group 10 Департамента активных действий ГУР провели в Сумской области операцию под названием "Чебуречная". В ходе нее украинские разведчики сорвали планы врага по наступлению и зачистили территорию площадью 642 гектара.