Засада в камышах: бойцы ГУР показали, чем закончилась попытка россиян дойти до Запорожья
Спецназовцы ГУР осенью 2026 года устроили в Каховском лесу засаду на оккупантов, пытавшихся продвинуться к Запорожью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Бойцы батальона "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР во время проведения разведки местности обнаружили в чаще Каховского леса тайник российских оккупантов.
Россияне использовали этот маршрут для инфильтрации в населенные пункты вблизи Запорожья.
"В тайнике остались вещи захватчиков, однако самих захватчиков поблизости не было. Поэтому военные разведчики решили не спешить: обустроили засаду и остались ждать непрошеных гостей", - говорится в заявлении.
Спецназовцы ГУР показали на видео, чем закончилась попытка российских окупантов продвинуться к Запорожью:
Напомним, недавно спецназовцы подразделения Group 10 Департамента активных действий ГУР провели в Сумской области операцию под названием "Чебуречная". В ходе нее украинские разведчики сорвали планы врага по наступлению и зачистили территорию площадью 642 гектара.
По результатам операции было ликвидировано 107 российских военных, еще 157 окупантов получили ранения. Кроме того, 29 захватчиков попали в плен.
Кроме того, в начале ноября россияне пытались прорваться вперед на разных участках фронта, однако Силы обороны Украины сорвали вражеские планы.