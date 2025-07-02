ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Звездный камбэк: легенда сборной Франции ошеломил решением

Среда 02 июля 2025 17:27
UA EN RU
Звездный камбэк: легенда сборной Франции ошеломил решением Оливье Жиру (фото: facebook.com/Losc)
Автор: Екатерина Урсатий

Лучший бомбардир в истории сборной Франции Оливье Жиру снова будет играть во французском чемпионате. Форвард подписал контракт с "Лиллем" на правах свободного агента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Що известно о переходе Жиру в "Лилль"

38-летний форвард заключил договор с "Лиллем" до лета 2026 года.

Переход состоялся без трансферной компенсации, ведь Жиру досрочно разорвал действующее соглашение с американским "Лос-Анджелесом", за который выступал с января 2025-го.

Свой последний поединок в США француз сыграл в воскресенье вечером против "Ванкувер Уайткэпс" (1:0), а дальше отправился во Францию, чтобы подписать новый контракт

Таким образом нападающий завершил свой американский этап карьеры, несмотря на то, что его соглашение с клубом MLS было рассчитано до конца текущего года.

Возвращение в Лигу 1 после длительного перерыва

Жиру возвращается в чемпионат Франции впервые с 2011 года.

Именно тогда выступая за "Монпелье", он привел команду к их первому чемпионскому титулу и был одним из лучших бомбардиров вместе с Нене из "Пари Сен-Жермен". Но посреди сезона игрок перешел в лондонский "Арсенал".

"Я очень рад и взволнован возвращением во Францию, домой. Когда Оливье Летанг позвонил мне, чтобы предложить этот вызов, для меня все стало абсолютно понятно. Возвращение в Лигу 1 спустя тринадцать лет после того, как я ее покинул, имело смысл", - отметил игрок.

"Я всегда считал "Лилль" ведущим французским клубом. Команда показала хорошую игру в прошлом сезоне и будет играть в Лиге Европы. Это молодая и талантливая группа, которой нужны опытные игроки, такие как я. Поэтому я также буду там в этой роли", - добавил Жиру.

Карьерные достижения и статистика

На клубном уровне Жиру получил 12 титулов, среди которых победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также чемпионатах Италии и Франции.

В сборной Франции нападающий провел 137 матчей и отметился 57 забитыми мячами - это лучший результат за всю историю национальной команды.

Напомним, на протяжении карьеры француз защищал цвета "Гренобля", "Истра", "Тура", "Монпелье", "Арсенала", "Челси", "Милана" и "Лос-Анджелеса".

"Лилль" стал для него девятым клубом в профессиональном футболе.

О клубе "Лилль"

В сезоне 2020/2021 клуб стал чемпионом Лиги 1, получив этот титул впервые за десять лет.

В прошлом сезоне "Лилль" финишировал пятым в Лиге 1 и получил право на участие в Лиге Европы.

Ранее писали о деталях продления контракта Роналду с "Аль-Насром".

Также читайте об украинце в топ-10 самых дорогих центрбеков мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Соединенные Штаты Америки Чемпионат Украины Футбол
Новости
Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло
Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства