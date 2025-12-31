Звезды в красном: праздничные образы, которые стоит повторить на Новый год 2026

Кристина Решетник: классика праздничной элегантности

Образ Кристины Решетник в красном платье - это идеальный пример того, как совместить традиции и современность.

Сияющий атласный материал отражает свет гирлянд, а высокий разрез на бедре добавляет пикантности и удлиняет силуэт. Акцент в виде объемной красной розы на шее заменяет украшения, делая образ ультрамодным.

Минималистичная прическа и сдержанные аксессуары, как часы и кольцо, не отвлекают внимания от главного элемента - платья. Результат - смелый, но одновременно женственный "лук", который идеально подходит для празднования в ресторане или на светском мероприятии.

"Лук" жены Решетника (скриншот)

Джамала: сочетание элегантности и авангарда

Певица Джамала выбрала монохромный образ в насыщенном красном цвете с архитектурными формами. Объемные плечи и юбка длины миди создают современный и драматичный силуэт.

Образ дополняют аксессуары: ярко-красный берет от Ruslan Baginskiy добавляет французского шика, а белые туфли с черными ремешками разбавляют доминирование красного. Массивный золотистый браслет на руке подчеркивает роскошь и завершенность образа.

"Лук" Джамалы демонстрирует сочетание классики и современного арт-стиля, идеально подходит для праздничных мероприятий.

Джамала показала платье на Новый год (скриншот)

Маша Ефросинина: классическая вечерняя роскошь

Ведущая Маша Ефросинина выбрала длинное платье-футляр из темно-красного бархата. Сияющие банты на лифе добавляют кокетливости и праздничного настроения, контрастируя с благородной текстурой ткани.

Образ дополняют элегантное колье, открытые босоножки золотистого цвета и мягкие волны на одну сторону. Такой "лук" сочетает сдержанность и привлекательность одновременно, демонстрируя классическую вечернюю элегантность.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Анастасия Цимбалару: деловой шик с трендовыми деталями

Актриса Анастасия Цимбалару выбрала "лук" в глубоких бордовых и черных оттенках. Мини-юбка из экокожи подчеркивает талию и сочетается с черным жакетом архитектурного кроя.

Сумка-клатч в тон юбки и элегантные черные лодочки с острым мыском завершают образ. Низкий пучок и нюдовый макияж делают акцент на лице, сохраняя строгий и современный стиль.

Анастасия Цымбалару (скриншот)

Кристина Горняк: костюм-двойка для вечернего выхода

Блогер, нотариус и бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк продемонстрировала красный костюм-двойку в оверсайз-силуэте. Удлиненный жакет сочетается с брюками с высокой посадкой, а черный бархатный корсет создает акцент на талии.

Аксессуары, такие как широкий сияющий чокер и клатч с геометрическим узором, превращают деловой костюм в вечерний аутфит. Легкие голливудские волны и макияж в стиле нюд подчеркивают женственность и позволяют красному костюму оставаться главным акцентом.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

