Звезды в красном: праздничные образы, которые стоит повторить на Новый год 2026

В преддверии Нового года 2026 украинские звезды уже продемонстрировали свои праздничные образы в красных оттенках. От элегантных платьев до стильных костюмов - красный цвет становится главным акцентом праздничных "луков", сочетая женственность, уверенность и праздничное настроение.
Образ Кристины Решетник в красном платье - это идеальный пример того, как совместить традиции и современность.
Сияющий атласный материал отражает свет гирлянд, а высокий разрез на бедре добавляет пикантности и удлиняет силуэт. Акцент в виде объемной красной розы на шее заменяет украшения, делая образ ультрамодным.
Минималистичная прическа и сдержанные аксессуары, как часы и кольцо, не отвлекают внимания от главного элемента - платья. Результат - смелый, но одновременно женственный "лук", который идеально подходит для празднования в ресторане или на светском мероприятии.
Певица Джамала выбрала монохромный образ в насыщенном красном цвете с архитектурными формами. Объемные плечи и юбка длины миди создают современный и драматичный силуэт.
Образ дополняют аксессуары: ярко-красный берет от Ruslan Baginskiy добавляет французского шика, а белые туфли с черными ремешками разбавляют доминирование красного. Массивный золотистый браслет на руке подчеркивает роскошь и завершенность образа.
"Лук" Джамалы демонстрирует сочетание классики и современного арт-стиля, идеально подходит для праздничных мероприятий.
Ведущая Маша Ефросинина выбрала длинное платье-футляр из темно-красного бархата. Сияющие банты на лифе добавляют кокетливости и праздничного настроения, контрастируя с благородной текстурой ткани.
Образ дополняют элегантное колье, открытые босоножки золотистого цвета и мягкие волны на одну сторону. Такой "лук" сочетает сдержанность и привлекательность одновременно, демонстрируя классическую вечернюю элегантность.
Актриса Анастасия Цимбалару выбрала "лук" в глубоких бордовых и черных оттенках. Мини-юбка из экокожи подчеркивает талию и сочетается с черным жакетом архитектурного кроя.
Сумка-клатч в тон юбки и элегантные черные лодочки с острым мыском завершают образ. Низкий пучок и нюдовый макияж делают акцент на лице, сохраняя строгий и современный стиль.
Блогер, нотариус и бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк продемонстрировала красный костюм-двойку в оверсайз-силуэте. Удлиненный жакет сочетается с брюками с высокой посадкой, а черный бархатный корсет создает акцент на талии.
Аксессуары, такие как широкий сияющий чокер и клатч с геометрическим узором, превращают деловой костюм в вечерний аутфит. Легкие голливудские волны и макияж в стиле нюд подчеркивают женственность и позволяют красному костюму оставаться главным акцентом.
