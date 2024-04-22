Не только Довбик. Самые результативные украинцы в топ-5 чемпионатов Европы

Английская Премьер-лига

Сергей Ребров – 59 матчей, 10 мячей

С высоты лет период пребывания Реброва в лондонском "Тоттенхэме" считают неудачным для всех сторон. Украинец регулярно попадает в топы различных антирейтингов, а фаны "шпор" до сих пор возмущаются, что за него отдали солидные в то время 11 млн фунтов. Но это поверхностный взгляд.

В дебютном сезоне Ребров оформил 9 мячей (29 матчей) и лишь на гол отстал от лучшего бомбардира команды Леса Фердинанда. Следует принимать во внимание, что тогдашний "Тоттенхэм" – откровенный середняк АПЛ, не финишировавший выше 8-го места с 1995 года. Итак, премьерный сезон был не выдающимся, но добротным. Но в марте 2001-го из команды ушел Джордж Грэм, а новый тренер команды Гленн Ходдл больше полагался на всевозможных медиумов, чем на украинца.

Испанская Ла Лига

Артем Довбик – 30 матчей, 18 мячей

Украинская страница в истории чемпионата Испании пишется прямо сейчас. Форвард сборной Украины в дебютный сезон принимает участие в гонке за трофей Пичичи – приз лучшему бомбардиру Ла Лиги. Провожали Довбика из Украины с тревогой и скепсисом, но он очень быстро адаптировался в Испании.

Фото: Артем Довбик покорил Испанию (facebook.com/gironafc)

Украинец стал лидером атак "Жироны" и заставил фанатов забыть о предыдущем любимце трибун Стуани. Конечно, удачную акклиматизацию Довбика можно объяснить наличием в команде соотечественника Цыганкова. Впрочем, крепкие и главное результативные связи украинец установил не только с ним. Да и сам Довбик часто становится ассистентом.

Итальянская Серия А

Андрей Шевченко – 226 матчей, 127 мячей

Упоминания о Серии А 90-х и начале 2000-х сдвигают бабочек в животе болельщиков по всему миру. Украинцам в этом плане повезло – у них была своя суперзвезда в тогда сильнейшем чемпионате планеты. Шевченко перебрался в "Милан" перед сезоном 1999/2000. "Россонери" выложили за нападающего 25 млн долларов.

Украинец отплатил "Милану" сторицей. На протяжении семи лет он был главной ударной силой итальянского гранда и дважды стал лучшим бомбардиром сезона в Серии А. Особым стал сезон 2004/05 – "россонери" взяли единственное Скудетто во времена Шевченко, а сам форвард стал капоканоньере первенства (24 мяча). После неудачного периода в лондонском "Челси" украинец вернулся в "Милан". Но поезд ушел.

Немецкая Бундеслига

Андрей Воронин – 155 матчей, 48 мячей

Для своего поколения карьера одессита была нетипичной. В 15 он оказался в Германии и три года спустя дебютировал на взрослом уровне в составе "Боруссии" из Менхенгладбаха. Вскоре исторический гранд понизился в классе, поэтому на уровень Бундеслиги Воронин вернулся в сезоне 2003/04 с "Кельном". В той кампании украинец забил 4 мяча.

Фото: Андрей Воронин зажигал в "Байере" (twitter.com/bayer04_en)

Невысокой результативности, однако, хватило для приглашения от "Байера". Именно в рядах леверкузенцев нападающий провел лучшие годы. За "фармацевтов" Воронин отыграл три сезона, а самым результативным стал премьерный (15 голов). После провала в "Ливерпуле" украинец еще дважды возвращался в Бундеслигу на правах аренды. Но если в "Герте" сложилось неплохо (11 мячей), то в "Дюссельдорфе" – совсем неудачно (0).

Французская Лига 1

Сергей Скаченко – 27 матчей, 4 мяча

После подвигов Довбика в Испании чемпионат Франции остается самым прохладным для украинцев. Тамошние высоты наши представители еще не брали. Да, еще до провозглашения независимости и в первый год после нее Заваров оформил 10 мячей в составе скромного "Нанси". Но у его наследников не сложилось.

Показательно, что до сих пор самым результативным среди украинцев в летописи Лиги 1 остается форвард сборной Украины конца 90-х. Скаченко как раз выступлениями в рядах национальной команды понравился штабу "Метца" и переехал во Францию в 1999-м. Старт показался обнадеживающим – 3 матча, 2 гола, а затем еще два мяча до Нового года. А дальше наступила голевая засуха и разъезды по арендам.