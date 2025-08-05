Звезда футзала бросает Украину ради Европы: что известно

Игрок сборной Украины и лидер футзального клуба "Kyiv Futsal" Ростислав Семенченко поделился планами на будущее и объявил о намерении покинуть Украину ради продолжения карьеры в одном из чемпионатов Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube канал Сысоевщина .

Мечтает о топ-чемпионате

Один из ключевых игроков футзальной команды "Kyiv Futsal" (бывшая "Аврора") объяснил свое решение стремлением к развитию и новым вызовам.

"Это не из-за нежелания выступать за "Kyiv Futsal", а потому, что я хочу прогрессировать, попробовать что-то новое. Возможно, именно зарубежный чемпионат станет для меня толчком к высшему уровню", - отметил футзалист.

Семенченко отметил, что ориентируется на топ-чемпионаты, в частности Испанию и Португалию, однако сейчас ведет переговоры с клубами, которые базируются ближе к Украине. По словам игрока, окончательное решение будет зависеть от условий, которые предложат потенциальные работодатели.

"Сейчас не могу раскрывать все детали, но определенный интерес есть. Это не Испания или Португалия, но страны ближе к нам", - отметил он.

На вопрос о возможном переходе в большой футбол Семенченко ответил категорически:

"Я уже однажды оставил футбол ради футзала, и пока не планирую возвращаться. Хочу продолжать выступать именно в футзале".

Среди тренеров, с которыми хотел бы поработать, игрок назвал испанского специалиста Хави Родригеса, который ранее тренировал украинский "Продэксим", а ныне возглавляет футзальную команду "Барселона".

"Слышал много положительного о нем. Было бы интересно поработать под его руководством", - добавил Ростислав.

В планах Семенченко на ближайшие годы - закрепиться в одном из европейских клубов и в дальнейшем перейти в команду с более высоким уровнем.

Отметим, что средняя зарплата в "Kyiv Futsal", по словам игрока, составляет примерно 1,5 тысячи долларов.

Успех на Чемпионате мира - 2024

Решение перейти на новый уровень выглядит вполне логичным, учитывая то, что Ростислав Семенченко стал одним из ключевых игроков сборной Украины на чемпионате мира по футзалу 2024 года. И этот турнир стал для него дебютным на большой международной арене.

По итогам турнира Украина получила бронзовые награды, обыграв в матче за третье место сборную Франции. В той игре Семенченко был признан лучшим игроком встречи.

Кроме того, он получил престижную индивидуальную награду "Бронзовый мяч", как лучший молодой игрок чемпионата мира.