Людмила Киченок узнала всех возможных соперниц в Итоговом турнире WTA

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

WTA Finals пройдет в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября. На соревнованиях сыграют восемь лучших дуэтов сезона. Киченок и Остапенко квалифицировались на турнир самыми первыми – после победы на US Open. У них самый высокий рейтинг среди всех финалисток.

Компанию Киченок в Саудовской Аравии теоретически могла составить еще одна украинка – Марта Костюк. Одно время она в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе фигурировала среди лучших пар сезона. Но в итоге украинско-румынский дуэт стал только 20-м и в финал не попал.

Участницы парного Итогового турнира-2024

Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлиф (Новая Зеландия) Элиза Мертенс (Бельгия) / Се Шувэй (Тайвань) Жасмин Паолини (Италия) / Сара Эррани (Италия) Кэролайн Доулхайд (США) / Дезире Кравчик (США) Вероника Кудерметова / Чжань Хаоцин (Тайвань) Николь Меличар (США) / Эллен Перес (Австралия) Катержина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США)

Людмила Киченок в сезоне 2024

Киченок с Остапенко во второй раз в карьере отобрались в WTA Finals. Они дебютировали на итоговых соревнованиях в 2022 году. Тогда теннисистки дошли до полуфинала, где уступили представительницам Чехии Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой – 6:7, 2:6.

В текущем сезоне Киченок поднялась в парном рейтинге на третье место. Вместе с Остапенко она стала чемпионкой US Open и финалисткой Открытого чемпионата Австралии.

Также они победили еще на двух турнирах WTA – в Истборне (Великобритания) и Брисбене (Австралия). В активе Киченок 11 парных титулов WTA, пять из них – в тандеме с Остапенко.