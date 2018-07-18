"Реал" планує віддати Луніна в оренду в разі покупки Куртуа

Український воротар може провести майбутній сезон в Сегунді

Новачок "Реала" воротар Андрій Лунін буде відданий в оренду в разі, якщо мадридський клуб в літнє трансферне вікно зможе підписати голкіпера "Челсі" Тібо Куртуа. Про це повідомляє Marca.

Це буде зроблено з метою надання ігрового часу 19-річному українцю. Раніше стало відомо, що на українського футболіста претендує "Ельче", який за підсумками минулого сезону завоював путівку до Сегунди - другий за силою іспанського дивізіону.

Нагадаємо, Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі", підписавши контракт на 6 років.

ЗМІ повідомляли, що Лунін є заміною екс-воротареві "Реала" Луці Зідану, який покинув клуб після відходу свого батька, колишнього головного тренера "вершкових" Зінедіна Зідана.