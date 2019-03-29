ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Наставник "Вест Хема" розповів про відновлення Ярмоленка

Новини » Спорт    29.03.2019 - 17:27
Наставник "Вест Хема" розповів про відновлення Ярмоленка

--

Менеджер "Вест Хема" Мануель Пеллегріні прояснив ситуацію з відновленням після травми українського півзахисника Андрія Ярмоленка, повідомляє офіційний сайт англійського клубу. 

За його словами, українець і його колега по амплуа Джек Вілшер, в яких тривалі травми, продовжують відновлення.

Повідомлялося, що Ярмоленко вибув через травму до літа.

У матчі дев`ятого туру чемпіонату Англії між Вест Хемом і Тоттенхемом у жовтні Андрій Ярмоленко невдало наступив на ногу й отримав травму гомілкостопа.

Пізніше ЗМІ повідомили, що Ярмоленку зробили операцію після розриву ахіллового сухожилля. Клуб підтвердив, що українець успішно переніс операцію, а відновлення займе близько півроку.

Лідер "Шахтаря" Ісмаїлі зможе зіграти проти "Динамо" "Манчестер Юнайтед" затвердив Сульшера головним тренером команди
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України ЯрмоленкотренерВест Хемтравма
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся